Düsseldorf-Hamm : Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - mehrere Katzen gerettet

Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - mehrere Katzen gerettet

Das Feuer ist in einem Haus in der Hammer Dorfstraße ausgebrochen. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Hamm ist im Dachstuhl ein Feuer ausgebrochen. Vier Personen mussten vor Ort untersucht werden. Mindestens zwei Katzen konnte die Feuerwehr aus den brennenden Wohnungen retten.

Nach einem Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Hammer Dorfstraße am Dienstagnachmittag in Hamm sind mindestens zwei Wohnungen zeitweise nicht mehr zu nutzbar. Das sagte ein Feuerwehrsprecher.