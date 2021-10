Düsseldorf-Pempelfort : Frau raubt 78-Jährigem teure Uhr vom Handgelenk

Düsseldorf Eine hochwertige Uhr ist einem 78-jährigen Mann in Düsseldorf-Pempelfort vom Handgelenk gestohlen worden. Eine Frau hatte den Mann in seinem Auto bedrängt, ist dann mit der Uhr geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine junge Frau hat einen Senior in Pempelfort in seinem Auto bedrängt und ihm eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen. Die Tat ereignete sich am Montag gegen 11.50 Uhr. Die Polizei Düsseldorf sucht die Täterin nun mit einer Personenbeschreibung.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen hatte der 78-jährige Düsseldorfer seinen Mercedes an der Camphausenstraße geparkt und bereits die Fahrertür geöffnet, als sich plötzlich eine junge Frau ungefragt auf seinen Schoß setzte, ihn so fixierte und am Aussteigen hinderte.

Er forderte die Unbekannte sofort energisch dazu auf, das Fahrzeug zu verlassen und ihn in Ruhe zu lassen. Daraufhin ließ sie von ihm ab, ging zunächst in Richtung Prinz-Georg-Straße und verschwand dann in Höhe Vagedesstraße aus den Augen des Opfers. Bei einem Blick auf sein Handgelenk stellte er fest, dass die Frau ihm offenbar seine hochwertige Armbanduhr gestohlen hatte.

Die Kriminalpolizei sucht mit einer Beschreibung nach der Täterin: Sie ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und hat lange dunkle Haare. Sie trug eine hellblaue Strickjacke und eine Jeanshose. Während der Tatausführung habe sie Spanisch gesprochen. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter 0211-8700 entgegen.

(csr)