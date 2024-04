Etwas kleiner, aber moderner Der BLB Düsseldorf zieht nach Derendorf

Etwas weniger Fläche, dafür nachhaltiger und moderner: Diese Losung bewegt die Niederlassung Düsseldorf des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW) zum Umzug von Bilk nach Derendorf. Dort wurden rund 7200 Quadratmeter Bürofläche im Infinity Office an der Schwannstraße 10 angemietet. Der Abschluss ist die größte Neuanmietung der vergangenen fünf Jahre im Teilmarkt Kennedydamm. Vermieter an der Schwannstraße ist die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Sie gibt somit einen Teil der von ihr genutzten Flächen ab, es handelt sich also um eine Untervermietung. Da einige der Banker erst noch abrücken müssen, ist der BLB-Umzug erst zum Jahresende vorgesehen.