Kann im Notfall Leben retten Das DRK Hilden gibt Rotkreuznotfalldosen aus

Ein Sturz, ein Schlaganfall, eine Alkoholvergiftung: Es gibt viele Situationen, in denen Patienten die Fragen von Rettungspersonal nicht mehr selbst beantworten können. Wenn dann keine Kontaktpersonen oder Verwandte in der Nähe sind, kann es lebensgefährlich werden. Da immer mehr Menschen alleine wohnen, kommen solche Situationen leider immer häufiger vor – und hier kommt die Rotkreuznotfalldose ins Spiel, die ab jetzt vom DRK in Hilden ausgegeben wird.