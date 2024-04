Löscheinsatz in Mönchengladbach Feuerwehr rettet Menschen, Hund und Katzen aus brennender Wohnung

Kräfte der Feuerwehr Mönchengladbach sind am frühen Donnerstagmorgen, 4. April, gegen 4 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Haus an Straße Entenweide im Stadtteil Ohler gerufen worden. Anrufer hatten ein Feuer im Erdgeschoss gemeldet. Im Gebäude, so wurde berichtet, hielten sich noch Bewohner auf, die sich nicht selbstständig retten könnten.