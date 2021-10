Düsseldorf-Holthausen : Radfahrerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen in Düsseldorf-Holthausen schwer verletzt worden. Sie wurde auf einer Kreuzung von einem Pkw erfasst. Zeugen werden gesucht.

Schwer verletzt wurde am Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Holthausen. Die Frau war an einer Kreuzung von einem Pkw erfasst worden und zu Boden gestürzt.