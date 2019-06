Feuerwehr verschickt Warnmeldung : Chemikalie brennt in Düsseldorfer Lagerhalle

Düsseldorf Die Düsseldorfer Feuerwehr war seit dem frühen Montagmorgen an der Martinstraße im Einsatz. Dort ist ein Chemikalienbehälter in Brand geraten. Anwohner wurden über die Warn-App Nina benachrichtigt.

„Durch ein Schadensereignis kommt es zu einer Geruchsbelästigung im Bereich Düsseldorf - Unterbilk. Es besteht keine akute Gesundheitsgefahr.“ Diese Meldung erhielten viele Düsseldorfer am Pfingstmontag morgens auf ihr Smartphone. Verschickt wurde sie von der Warn-App „Nina“. Die Empfehlung: Fenster und Türen schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Auf Nachfrage sagte ein Feuerwehrsprecher, die Einsatzkräfte seien gegen 2.10 Uhr zu einer Halle an der Martinstraße im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk gerufen worden. Seit dem Vormittag steht die Ursache fest: Ein 200 Kilogramm schwerer Behälter mit einer Chemikalie zur Grundwasserreinigung war in der Halle in Brand geraten. Mitarbeiter einer Reinigungsfirma hatten die Feuerwehr alarmiert, teilte die Feuerwehr mit.

Mit rund 70 Feuerwehrleuten waren auch Fachberater der Werkfeuerwehr und des städtischen Umweltamtes vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten die Rauchentwicklung laut Mitteilung rasch eindämmen. Dazu wurde ein trockenes Löschmittel in den Behälter gegeben. „Ein komplettes Ablöschen ist nicht möglich, da die Chemikalie mit Wasser heftig reagiert“, teilte die Feuerwehr mit. Die Feuerwehr koordinierte einen Abtransport des Behälters in einen Entsorgungsfachbetrieb in Düsseldorf-Reisholz, dort war der Einsatz gegen 12.30 Uhr beendet.

Schon in der Anfangsphase führte die Feuerwehr Luftmessungen im Bereich der Martinstraße und Benzenbergstraße durch - bislang gebe es keine Hinweise auf gefährlichen Konzentrationen. Die Luft wird aber bis zum Abend weiter kontrolliert.

Die Feuerwehr geht von einem mehrstündigen Einsatz aus.

Zeitgleich musste die Feuerwehr am frühen Morgen in den Düsseldorfer Norden ausrücken. Dort brannten an der Bundesstraße 8 etwa 50 Strohballen.

