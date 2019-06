Düsseldorf-Flingern : Kiosk am Hermannplatz überfallen - Fahndung nach Täter läuft

Düsseldorf Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk am Freitag am Hermannplatz in Flingern fahndet die Polizei nach zwei unbekannten jungen Männern und sucht Zeugen. Verletzt wurde niemand.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei betraten zur Tatzeit gegen 9.35 Uhr zwei maskierte Täter den Kiosk an der Hermannstraße Ecke Platanenstraße. Sie bedrohten die beiden Angestellten mit Schusswaffen und forderten die Herausgabe der Kasse.

Mit mehreren hundert Euro Beute flüchteten sie anschließend in Richtung Dorotheenstraße. Die Polizei löste mit mehreren Funkstreifen eine Tatortbereichsfahndung aus. Im Zuge dieser Maßnahmen konnte im Bereich des Hauptbahnhofs eine verdächtige Person angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die beiden Räuber waren etwa 16 bis 18 Jahre alt und mit rot-weißen Tüchern maskiert. Sie waren sportlich mit dunklen Kapuzen-Sweatshirtjacken gekleidet.

Nach den Ermittlungen am Tatort hielten sich die beiden Tatverdächtigen möglicherweise schon ab etwa 9 Uhr im Bereich des Kiosks auf.

Bei entsprechenden Beobachtungen werden dazu Hinweise von Zeugen an die Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0 erbeten.

(csr)