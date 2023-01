„Loss mer singe op Jöck“ Dormagener setzen Höhner auf Platz eins

Dann ging es los, die Leute von Loss-mer-singe op Jöck legten los. „Wigga Digga“ von den Räubern sollte auf Platz 2 kommen. Es geht um die Aufforderung, noch nicht nach Hause zu gehen, sondern weiter zu trinken. Der 20. Song ist fast schon sentimental: In Kasallas „Sing mich noh Hus“ kommt der Weltschmerz zu Audruck: „Blend die Welt för ne Aurebleck us, sing mich noh Hus.“ Dieses nachdenkliche Lied kam auf Platz drei. Auf Platz vier wählten die Besucher Cat Ballou mit „Lass“ und nicht geh“n“. Den fünften Platz belegten Brings mit „Mir sin Kölsche“ und für die Paveier reichte es für Platz sechs mit „Humba Humba“. Es wurden die sechs besten Plätze ermittelt. Thomas Ackermann dürfte sich gewundert haben, dass der Bläck-Fööss-Song „En dr Altstadt weed en Bud frei“ nicht auf mehr Zustimmung gestoßen ist. Es geht um die Vermietung von Raum ganz oben im Kölner Dom. „Über dem Woelki muss die Wahrheit wohl grenzenlos sein“, hatte Ackermann in der Anmoderation in Anlehnung an Reinhard Mey getextet. Pfiffig ist auch der Song der „Zwei Hillije“, die „Et letzte Schnitzel“ besingen in Zeiten, wo der Trend hin zu vegetarischer Ernährung geht. Jörg Runge, „Dä Tuppes vum Land“, eine anerkannte Größe im Kölner Karneval, landete mit seinem Song „Ansonsten alles normal“ auf dem 20. und damit letzten Platz – normal ist das nicht. „Hier wurde ganz anders abgestimmt als in Köln“, sagte Thomas Ackermann.