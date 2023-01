Leichtathletik Heimische Talente im Titelrausch

Mit neun ersten Plätzen erwiesen sich auch die Talente des TK Grevenbroich in Titellaune. Wanda Schmidt gewann in der Klasse W14 die Titel über 60 Meter in 8,38 Sekunden, über 60 Meter Hürden in 9,86 Sekunden und im Weitsprung mit 5,05 Metern. Die Vizemeisterschaft im Kugelstoßen mit 9,46 Metern und Platz drei im Hochsprung mit 1,44 Metern vervollständigten ihre Medaillenausbeute. Zusätzlich zum Hürden-Erfolg von Wanda Schmidt unterstrichen die Grevenbroicherinnen ihrer Dominanz in dieser Disziplin bei diesen Meisterschaften mit weiteren Erfolgen. So errang Lilly Ende in 9,53 Sekunden Platz zwei in der Klasse W15. Einen Doppelsieg gab es in der Klasse U18 durch Jette Zottmann in 9,41 Sekunden vor Greta Schmidt in 9,69 Sekunden. Die Ausbeute komplett machte Eva Christmann, die in 9,39 Sekunden die Hürden der Klasse U20 gewann.