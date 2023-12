Engagement in der Innenstadt Weihnachtsbeleuchtung begeistert Dormagener

„In diesem Jahr haben wir eine wirklich schöne Atmosphäre in der Innenstadt. Da sieht man mal wieder, warum eine Weihnachtsbeleuchtung so wichtig ist“, sagt Guido Schenk, Vorsitzender der City-Offensive Dormagen (CiDo). Damit die Innenstadt so schön erstrahlt, haben sich die CiDo, die SWD und der Bürgerschützenverein erneut zusammengetan.