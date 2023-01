Probleme auf der Karl-Küffler-Straße Straßensanierung in Gohr hakt

Die Absenkungen in der Fahrbahn quer zur Straße durch die Verlegung von Versorgungsleitungen sind der Regionalniederlassung Straßen NRW bereits bekannt. „Der Wunsch nach einer Verbesserung der örtlichen Situation sei verständlich, aber aus Sicht des zuständigen Straßenbaulastträgers Straßen NRWs nur ein Sanierungsprojekt unter vielen und muss sich daher in Konkurrenz zu anderen Vorhaben für eine vorrangige Einstufung durchsetzen“, sagt Sonja Kockartz, planungspolitische Sprecherin der SPD. Bis es zu einer Entscheidung im nächsten Erhaltungsprogramm für oder gegen Sanierungsarbeiten auf der Straße kommt, soll in der Zwischenzeit die zuständige Straßenmeisterei Grevenbroich, gegebenenfalls durch punktuelle Ausbesserungsmaßnahmen, die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit gewährleisten und eine Verbesserung der Situation erzielen. Ratsherr Willi Becker kündigt an: „Wir werden die Lage vor Ort weiter im Auge behalten und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen vorantreiben“, so der Stadtrat aus Gohr.