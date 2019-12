„Zeichen setzen“ in Dormagen : Fachmarkt Gongoll verzichtet auf Feuerwerksverkauf

Silvesterfeuerwerk wird nicht mehr überall angeboten. Foto: dpa/Christophe Gateau

Hackenbroich In der Neujahrsnacht werden vielleicht ein paar hundert Raketen weniger gen Himmel fliegen und weniger Böller auf den Straßen explodieren – Grund dafür ist der Verzicht von Holger Gongoll, in seinem gleichnamigen Fachmarkt an der Bergiusstraße in Hackenbroich Feuerwerkskörper zu verkaufen.

„Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt er auch mit Blick auf die in diesem Jahr intensiv laufende Umwelt- und Klima-Diskussion. „Wer jetzt noch knallen möchte, muss leider zum Discounter gehen“, schreibt Gongoll auf seiner Facebook-Seite, nennt einen Hashtag „esgehtauchohnefeuerwerk“ und erntet positive Resonanz mit rasch einem Dutzend Kommentaren und bald hundert Likes. „Super“, „klasse“, „mutige, aber gute Entscheidung, schließlich bringt die Knallerei ja auch Umsatz“, heißt es.

Der Kaufmann hatte schon vor einem Jahr etwas zurückgehende Umsätze in diesem Segment registriert und glaubt, dass es immer mehr Leute gibt, die auf die Knallerei an Silvester verzichten. Jetzt geht es darum, „ein Zeichen pro Umwelt zu setzen“. Im vorigen Jahr hat er seine Bestände ausverkauft und nicht mehr neu bestellt. Auch als Privatmann will er konsequent sein und Verzicht üben, „obwohl ich das bislang schon gerne mitgemacht habe.“ Jetzt ist Schluss! Gongoll kann sich mit diesem Schritt auch des Beifalls von vielen Tierbesitzern sicher sein. „Bei uns in der Nachbarschaft haben wir ja das Tierheim, da weiß ich natürlich, wie empfindlich die meisten Tiere sind.“ Gongoll ist für einen Verzicht auf die Knallerei am Jahreswechsel im privaten Bereich und würde zentrale Feuerwerke bevorzugen.

Nach Angaben des Verbandes der pyrotechnischen Industrie werden sich die Deutschen ihr Feuerwerk in diesem Jahr 133 Millionen Euro kosten lassen. Eine Größenordnung wie ein Jahr zuvor. In den Jahren 2017 und 2016 waren es jeweils noch einmal vier Millionen Euro mehr.

(schum)