Dormagen genehmigt Unterstützung : Stadt „rettet“ Töchter mit Finanzspritze

Dormagen Der Betrieb eines Bades oder die Organisation von Straßenfesten – Geld ist mit vielen Dienstleistungen und Aktivitäten nicht zu verdienen. Daher springt die Stadt ein, um die Defizite der Tochterunternehmen auszugleichen.

Die Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) ist der „natürliche“ Defizitverursacher Nummer eins, nicht zuletzt wegen des Betriebs eines strukturell defizitären Bäderbetriebs. Im Geschäftsjahr 2018 muss der Eigenbetrieb Dormagen keinen Ausgleich leisten und damit auch die Stadt in dieser Sparte keinen Euro an ihre hundertprozentige Tochter. Denn: Die SVGD hat einen positiven Jahresabschluss vorgelegt. Der resultiert aus der Auflösung einer Steuerrückstellung, die nach dem Abschluss einer bei der SVGD erfolgten steuerlichen Außenprüfung entgegen der ursprünglichen Annahme nur teilweise in Anspruch genommen werden musste. In 2017 lag das Defizit bei 1,5 Millionen Euro.

Der Aufsichtsrat der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) hat als wirtschaftliches Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 835.937,36 Euro festgestellt. Die SWD hat zwei wesentliche Aufgabengebiete. Im Bereich der hoheitlichen Aufgabe („Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“/DAWI), worunter unter anderem das Gewerbeflächenmanagement und die Fachkräftesicherung fallen, fiel ein Defizit von 919.985,73 Euro an. Dieser Betrag wird vereinbarungsgemäß von der Stadt erstattet. Im zweiten Arbeitsfeld, der wirtschaftlichen Betätigung (Vermietung von Räumen, Veranstaltung wie „Sturm auf Zons“ oder Parken in Zons und Souvenirverkauf) wurde in 2018 ein Gewinn in Höhe von 84.048,10 Euro erzielt. „Diese Summe wird in eine Kapitaleinlage eingezahlt“, erklärt SWD-Geschäftsführer Michael Bison. Über eine mögliche Verwendung einer solchen Einlage entscheidet der Gesellschafter der SWD, also die Stadt. Ein Vergleich zum Ergebnis von 2016 bietet sich laut Bison nicht an, weil in 2017 der Bereich Parken neu zur SWD kam und es eine Veränderung der Spartenzuordnung gab. Ehemals war nur der Wiesenparkplatz in Zons bewirtschaftet, vor zwei Jahren kamen andere Parkflächen hinzu, was das Ergebnis verbessert hat.