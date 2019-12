Analyse : Juso-Projekt als Blaupause für Nachwuchspolitiker in Dormagen

Dormagen Dormagens Jungsozialisten haben in diesem Jahr etwas Besonderes erreicht, dessen Bedeutung im allgemeinen politischen Trubel des Jahres unterzugehen droht.

In wenigen Tagen geht nicht nur ein kalendarisches, sondern damit auch ein politisches Jahr zu Ende. Spannende zwölf Monate, die geprägt worden sind von zwei Ereignissen: dem skandalverdächtigen Chaos innerhalb und rund um den Eigenbetrieb Dormagen, das massive Auswirkungen auf die Schullandschaft hat und dessen Ursache bis heute noch nicht restlos geklärt ist; das Aus der Großen Koalition, die die CDU vor wenigen Wochen platzen ließ. Es gab aber auch die ein oder andere (politische) Perle, an die man sich nur allzu gern erinnert. Beispiel eins: das kommunalpolitische Gemeinschaftsprojekt von Parteien und Stadt, #lifehack, das unerwartet viele Jugendliche Einblicke in die Lokalpolitik nehmen ließ. Beispiel zwei: der Bürgerantrag der Jungsozialisten zum Thema Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Wo auch immer die beiden Hauptinitiatoren, Juso-Vorsitzender Laurenz Tiegelkamp und Max Schreier, am Silvesterabend aufs Jahr 2019 zurückblicken werden, sie dürfen das mit Stolz tun. Denn keine politische Nachwuchsorganisation hat in den vergangenen Jahren ein so wichtiges und von breiter Relevanz getragenes Thema erstens aufgegriffen, zweitens äußerst akribisch und fundiert bearbeitet, und drittens zu einem Erfolg geführt. Weil: Im Frühjahr lässt die für den Busverkehr zuständige Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) den Verkehr von einer Ingenieurgesellschaft auf Herz und Nieren untersuchen.