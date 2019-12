Sozialverband VdK Dormagen : „Weihnachtsgeschenk“ nach Odyssee

Helmut Scheer aus Straberg hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als nur einen Berg von Akten ansammeln müssen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Straberg Der Straberger Helmut Scheer konnte nur dank der Hilfe des Sozialverbands VdK Erleichterungen vor dem Sozialgericht erstreiten. Das stellte fest, dass ihm der Schwerbehindertengrad von 100 Prozent zusteht.

Als „ein wahres Weihnachtsgeschenk“ hatte Helmut Scheer bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Sozialverbands VdK in Dormagen ein Urteils des Sozialgerichts Düsseldorf bezeichnet, das ihm nach einer Klage durch den Sozialverband VdK den Schwerbehindertengrad von 100 Prozent inklusive der in diesem Zusammenhang besonders wichtigen gesetzlichen Merkzeichen „G“, „B“ und „aG“ attestierte, wobei letzteres für eine außergewöhnliche Gehbehinderung steht.

So nachvollziehbar die Freude über das „Geschenk“ auch ist: Streng genommen handelte es sich eigentlich nicht um ein solches, sondern um das verbriefte Recht von Helmut Scheer, das er sich mit Hilfe des VdK in einem nicht ganz zweijährigen Rechtsstreit erkämpfen musste. Hinter dem 63-jährigen Elektromeister nämlich liegt „eine Odyssee“ (so der Dormagener VsK-Vorsitzende Erik Heinen), die man seinem sprichwörtlich ärgsten Feind nicht gönnen mag.