Weihnachtskonzert : Besinnliche Musik im Kloster Knechtsteden

Zusätzlich zum Hörgenuss erstrahlte die Basilika auch in unterschiedlichen Farben. Foto: Knechtsteden Musik

Knechtsteden Seit das festtägliche Singen und Spielen vor fünf Jahren in der Klosterbasilika Knechtsteden gestartet wurde, hat es sich zu einem prächtigen und stimmungsvollen Ereignis ausgewachsen.

„Der Funke ist übergesprungen.“ Das war seine Absicht, und deshalb war Shawn Kühn nach zwei Stunden Konzertieren restlos glücklich. Bestens gefüllt war die Basilika, glänzend war der organisatorische Rahmen – und mit absolut sicherer Hand war die Dramaturgie der musikalischen Liste bestimmt worden. „Wir freuen uns, Ihnen ein Stück Weihnachten mehr zu geben“, führte Organisator und Orgelspieler Kühn in den Abend ein.

Erwartungsvoll fixierte das Publikum die Leinwände, auf den das Geschehen zu verfolgen war, gab sich dem Hörgenuss hin oder schwelgte in andachtsvoller Hochstimmung. Das machte den Unterschied an diesem Abend aus: Die Auftretenden präsentierten sich nicht in der professionellen Glätte, mit der etablierte Ensembles an den Feiertagen von Auftritt zu Auftritt hasten. In Knechtsteden war Herzblut im Spiel und Mut, Schwung, Begeisterung, gewürzt mit erfrischender Lockerheit.

Was allein der an diesem festlichen Abend viel beschäftigte Shawn Kühn geboten hat, war in seiner Souveränität verblüffend. Wenn er seine Noten an der Orgel ordnete, die Register zog oder vor aller Augen gelegentlich uferlos improvisierte. Jung und voller Esprit waren auch die anderen Gestalter dieses Musizierens: Maurin Biertz, Bariton, die drei Trompeter Claudio del Popolo, Rafael Biertz und Markus Quodt, Barbara Hettrich, Panflöte, Kai Stoffels, Pauken, und Andreas Biertz, Cembalo.

Auf die von Angelika Kames vorgetragene Weihnachtsgeschichte folgte das recht ambitionierte Programm. Hochfestliches Trompetengeschmetter (Marc-Antoine Charpentier) löste sich ab mit barockem Wohlklang der ebenso vertrauten Art (Johann Sebastian Bach) und einem kunstliedhaftem Stück von Peter Cornelius. Selbst Händels Messias wurde bemüht, die alten Italiener und Franzosen kamen zu Gehör, sogar zeitgenössische geistliche Klänge (Fauré). Wann immer die glänzend von Barbara Hettrich gespielte Panflöte ertönte, ob solo oder mit der Orgel, strömte weihnachtliches Ambiente durch die Basilika.