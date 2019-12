Erweiterungspläne in Dormagen : Tafel-Chefin hofft auf Neubau 2020

Erweiterungspläne in Dormagen

Claudia Manousek, die Vorsitzende der Dormagener Tafel, vor dem Gebäude an der Kölner Straße. Jetzt wird ein Neubau vorbereitet. Foto: S. Büntig/Bünting, Stefan (bün)

Dormagen In Rheinfeld soll ein Lebensmittel-Verteilzentrum mit Kühlhaus entstehen.

Die Dormagener Tafel platzt aus allen Nähten, gerade das Vor- und Nach-Weihnachtsgeschäft mit zahlreichen Lebensmittelspenden fordert den 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern alles ab. Vor allem die Vorsitzende des Tafelvereins, Claudia Manousek, muss logistische Klimmzüge machen, um bei mehreren Lagerräumen rund um das Tafel-Hauptgebäude an der Kölner Straße alles richtig aufzubewahren. Daher freut sie sich schon sehr auf den anstehenden Neubau der Tafel an der Bürger-Schützen-Allee neben der Baptistenkirche in Rheinfeld, wo ein großes Kühlhaus die Lagerprobleme beseitigen soll: „Das wird eine Riesen-Erleichterung, wenn wir dort alles kühlen und lagern können“, sagt Claudia Manousek.