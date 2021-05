Tierschutz in Rommerskirchen : Tierheim Oekoven sieht sich Anfeindungen ausgesetzt

Oekoven Trotz Corona-Einschränkungen durfte das Tierheim Oekoven sein Training für Hunde sowie eine Welpengruppe anbieten. Einige Hundeschulen fühlten sich dadurch benachteiligt. Doch die Ausnahme für das Tierheim ist begründet.

Der Grund für die vielen Kommentare von Hundetrainern: Weil Hundeschulen unter den Begriff des außerschulischen Bildungsangebotes fallen, ist in Nordrhein-Westfalen weiterhin kein Unterricht in der Gruppe möglich. Nur Einzelunterricht draußen ist erlaubt, ebenso wie Hunde-Training ohne Halter. Das Tierheim Oekoven darf in Zusammenarbeit mit dem Hundezentrum Cankuna aber weiterhin ein Gruppentraining anbieten - speziell zur Resozialisierung von verhaltensauffälligen Tieren. Pasternak sagt, er habe im April 2020 das Veterinäramt und das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz kontaktiert. Der Tierschutzverein habe daraufhin – unter strengen Hygienevorschriften – die Genehmigung vom Ordnungsamt erhalten, das Training in kleinen Gruppen weiter durchführen zu können. Im April sei dann die Welpengruppe für maximal sechs Hundehalter dazugekommen. Und damit auch der Konflikt mit einigen Hundeschulen.