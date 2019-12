St. Michael Dormagen-Süd : Sternsinger ziehen ab dem 3. Januar los

Dormagen Große Hilfsaktion von Kindern für Kinder – mit Schwerpunkt Frieden im Libanon.

Die Sternsinger aus St. Michael Dormagen-Süd starten bereits am Freitag, 3. Januar 2020 – sie besuchen das Rheinland-Klinikum Dormagen, das Rochushaus und das Malteserstift. Weiter nach Hackenbroich und Hackhausen kommen die Sternsinger von St. Katharina am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Januar. Im Gebiet von St. Michael in Dormagen, Zur Heiligen Familie in Horrem, St. Maria vom Frieden in Dormagen und St. Martinus in Zons sind die Sternsinger am Samstag, 4. Januar, unterwegs.

Im Seelsorgebereich Dormagen-Nord starten die Sternsinger eine Woche später, am Freitag, 10. Januar 2020, mit dem gemeinsamen Aussendungsgottesdienst in der Klosterbasilika Knechsteden. Um 17.30 Uhr ist die Heilige Messe, mitgestaltet von einzelnen Sternsingern. Unterwegs sind die Sternsinger in Delhoven am Samstag, 11. Januar, ab 9.30 Uhr, in Delrath am Samstag, 11. Januar, ab 9.30 Uhr, in Gohr am Samstag, 11. Januar, ab 15 Uhr, in Nievenheim am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Januar, in Straberg am Sonntag, 12. Januar, ab 10.30 Uhr und in Stürzelberg am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr.