Ehrenamt in Dormagen : Schützen gestalten Fest für Senioren

Stürzelberg Stürzelberger Schützenbruderschaft und Messdiener kümmern sich um die Älteren im Ort.

Rund 50 Gäste machten sich in heiterer Runde einen geselligen Nachmittag im Pfarrheim der St. Aloysius-Pfarrkirche an der Oberstraße. Zum 14. Mal organisierte die Stürzelberger Schützenbruderschaft das Senioren-Sommerfest. „Manche kommen jedes Jahr, aber es gibt immer wieder auch Neuzugänge“, erzählt Thomas Westhoff, der mittlerweile seit zwei Jahren im Vorstand aktiv ist. „Wir wachsen zusehends.“

Aus organisatorischen Gründen könne in diesem Jahr kein spezielles Rahmenprogramm veranstaltet werden, erklärt Westhoff. In der Vergangenheit hielten bereits zahlreiche Gäste Vorträge zu unterschiedlichen Themen: Beispielsweise wurde über den sogenannten „Enkeltrick“ aufgeklärt. Ebenfalls wurden in der Vergangenheit Videos zum Königsschießen auf der Leinwand gezeigt oder Vorträge zur Übertragung von Testamentvollmachten gehalten. Auch ein Imker, der über seine Bienenzucht aufklärte, war bereits zu Besuch. Dass es in diesem Jahr mit externen Gästen nicht klappte, sei aber überhaupt nicht tragisch, so Frank Perle, ebenfalls Vorstandsmitglied. „Im Fokus der Veranstaltung steht die Geselligkeit. Wie wollen ältere Menschen zusammenbringen und ihnen einen schönen Nachmittag bescheren.“ Worauf sich die Gäste daher freuen durften, war das gemeinsame Anschauen alter Fotos. „Dadurch können die Älteren uns Jüngeren auch nochmal etwas von früher erzählen“, sagt Perle.