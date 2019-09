Straßenbauprojekt in Dormagen : Anwohner verärgert über Baustelle

Zu wenig Bautätigkeit gibt es aus Sicht von Anwohnern auf der Stürzelberger Straße. Dabei liegt das Projekt zeitlich im Soll. Foto: Georg Salzburg(salz)

Zons/Stürzelberg Die auf neun Monate angelegte Sperrung der Stürzelberger Straße, wichtigste Verbindung zwischen Zons und Stürzelberg, ärgert viele Anwohner ohnehin. Sie kritisieren jetzt auch den Baufortschritt.

Seit Anfang August ist die Stürzelberger Straße für Autofahrer, Radfahrer und selbst für Fußgänger tabu. Die für viele Bürger wichtigste Verbindung zwischen beiden Ortsteilen steht für neun Monate nicht zur Verfügung, weil die Straße umfänglich saniert wird. Jetzt üben Anwohner Kritik. Sie vermissen einen sichtbaren Baufortschritt auf der vor sieben Wochen eingerichteten Baustelle. Man sehe „nur gelegentlich“ Baufahrzeuge, so ein Anwohner. Die Stadt weist Kritik zurück und betont, das die Arbeiten „im Zeitplan liegen“, wie Stadtsprecherin Christina Böttner betont. „Verzögerungen gibt es keine.“ Womöglich ist das Gegenteil der Fall: Die Technischen Betriebe hoffen, sogar früher als geplant die 2,1 Millionen Euro teure Maßnahme abschließen zu können.

Verwundert ist Hans-Karl Linß. Der Zonser kann von seiner Wohnung aus in Richtung Stürzelberg schauen und somit auch einschätzen, wie fleißig auf der Stürzelberger Straße gearbeitet wird. „Nur gelegentlich sieht man Baufahrzeuge“, sagt er. „An den Seiten sind Rohre abgelegt worden, hier und da erkennt man ein Loch am Rand der Straße. Die Straße selbst ist von Anfang bis Ende unberührt. Da stellt sich die Frage, warum man sie nicht benutzen darf“. Vollends erstaunt war der Zonser, als er sich am vergangenen Sonntag zu einem kleinen Spaziergang aufmachte, „um mir einmal aus der Nähe einen Eindruck zu verschaffen“, wie er sagt, und in der Nähe des alten Stürzelberger Sportplatzes ein Schild entdeckte, das Fußgänger untersagt, den Passierweg zu betreten. „War mein Spaziergang etwa verkehrswidrig“, fragt er. In ihm reifte der Verdacht, dass womöglich niemand aus der Nähe sehen soll, „dass nur sehr sporadisch und wenig zielführend an der Strecke gearbeitet wird.“

info Verbindung zwischen Orten wird erneuert Was Auf einer Länge von 1300 Metern wird die Stürzelberger Straße zwischen Stürzelberg und Zons seit dem 5. August abschnittsweise saniert. Es werden Fahrbahn- und Kanalsanierungen vorgenommen. Die Fahrbahn erhält eine neue Asphaltdecke und es wird ein kombinierter Geh- und Radweg angelegt. Wie lange Die Bauzeit wird voraussichtlich rund neun Monate betragen. Kosten rund 2,1 Millionen Euro.

Davon kann aus Sicht der Technischen Betriebe Dormagen (TBD), einem Tochterunternehmen der Stadt, keine Rede sein. Seit Wochen geht es um die Verlegung von Versorgungsleitungen, „das sieht dann nach wenig Arbeiten aus“, sagt Thomas Guteser von den TBD. Seit Anfang September hat Energieversorger evd die Arbeiten an den Stromleitungen abgeschlossen. „Wir sind durch“, sagt Pressesprecherin Carina Backhaus. In den vergangenen Wochen wurde ein neuer Graben „rheinseitig“ gezogen, der die neuen Versorgungsleitungen, unter anderem Glasfaser und Telekom-Leitungen, aufnimmt. Diese Verlegung von, aus Richtung Zons gesehen, links nach rechts, ist notwendig, um Platz zu schaffen für einen neuen Regenwasserkanal und die Trinkwassertransportleitung, die Zons versorgt. „Der Platz ist auf dieser Seite eng“, so Guteser. Am Montag haben die ersten Arbeiten zur Kanalverlegung begonnen.

Vielleicht geht sogar alles viel schneller als ursprünglich geplant. Auf neun Monate ist die Sperrung der Stürzelberger Straße angelegt. Wenn das Wetter mitspielt und es seitens von Baufirmen keine Verzögerung gibt, hofft Thomas Guteser „Weihnachten oder Anfang Januar“ fertig zu sein.

Ganz ohne Nebengeräusche ist das Bauprojekt, so notwendig es auch ist, nicht geblieben. Die Sperrung war ein viel diskutiertes Thema bei der Bürgerversammlung in Zons Anfang August. Dort und an anderer Stelle wurde die Forderung erhoben, die Deichstraße zur Entlastung an Wochenende zu öffnen. Denn mit Blick auf die touristischen Ströme ist sie samstags und sonntags gesperrt. Der Busverkehr wird über die Deichstraße umgeleitet. Sorgen machten sich auch die Sportler der SG Zons, weil ihr traditioneller Nachtlauf auch über die Stürzelberger Straße führt. Dort gab es letztendlich eine Einigung.