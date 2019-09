Umweltaktion in Dormagen : 55 Helfer säubern Rheinufer von Müll und Unrat

Stürzelberg Beim World Clean-Up fanden sie besonders viele Reifen.

Dormagener Clean up, Rhine Clean-up und jetzt der World Clean-up: Immer mehr Veranstaltungen, an denen sich immer mehr Menschen beteiligen, um einen Beitrag zum Umwelt- und Nqaturschutz zu leisten – das freut besonders Karin Schwanfelder, Begründerin und Motor der Zons-Dormagener Säuberungs-Helden: „Unglaublich: Auch an diesem Wochenende sind 55 fleißige Rheinputzer unterwegs gewesen“, sagt sie nach getaner Arbeit.“ Rund zwei Tonnen Müll kamen zusammen.

Besonders eindrucksvoll ist am Ende, wie viele Reifen die Sammler aus dem Boden graben. Dieses Mal waren es rund hundert. „Weil der Wasserstand des Rhein so niedrig war, konnten wir diese Stellen erreichen. Manche Reifen liegen seit Jahrzehnten dort“, so Schwanfelder. „Neben den Reifen konnten wir eine Badewanne, Einkaufswagen, Bekleidung und viele andere Dinge ausbuddeln. Das Raphaelshaus war mit zwei Gruppen vertreten, vom Norbert-Gymnasium war der Leistungskurs Erdkunde mit sechs Jugendlichen dabei, aus der Nachhaltigkeits-AG des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums sieben Kinder. Die Stadt hatte Getränke und Brötchen spendiert, von der Tafel gab es Obst. Am 13. Oktober geht es weiter. Anmelden kann man sich auf der Seite der Gruppe „Rhein Clean up Dormagen Zons“ bei Facebook.