Verkehrsprobleme in Dormagen : Schulweg-Streit: FDP wirft SPD und CDU Nichtstun vor

Verkehrsprobleme in Dormagen

Dormagen Die Liberalen legen in der Debatte um Elterntaxis nach.

„Eine Gefährdung der Kinder entsteht durch Nichtstun.“ Mit diesen Worten reagiert der Fraktionsvorsitzende der FDP, Karlheinz Meyer, auf die Kritik der SPD und CDU. „Wir diskutieren seit Jahren darüber, wie die schwierige Haltesituation an den Schulen verbessert werden kann. Das Problem wird aber in den Ausschüssen mit der Mehrheit der Großen Koalition nur immer wieder verschoben, Prüfaufträge werden gestellt, aber das Problem nicht gelöst. Ich halte nichts davon, die Eltern durch politische Beschlüsse dazu erziehen zu wollen, die Kinder nicht mehr direkt vor die Schultür zu bringen. Wir müssen Lösungen anbieten,“ fährt Karlheinz Meyer fort.

Die FDP hatte einen Prüfauftrag an die Stadt angekündigt, ob geeignete Anfahrplätze für Eltern zur Verfügung stehen, die ihre Kinder mit dem Auto zur Grundschule oder Kita bringen: „Gerade dort entstehen oft brenzlige Situationen, weil Eltern mehr auf einen geeigneten Platz für den Ausstieg ihrer Kinder achten als auf den Verkehr“, sagte Partei-Vize Hans-Georg Döring. Das hatte unter anderem die SPD auf den Plan gerufen. So reagierte der jugendpolitische Sprecher Michael Dries erbost auf Vorschläge der FDP: „Seit Jahren versuchen Lehrer, Politiker, Ärzte, Polizei und auch der ADAC, Eltern dafür zu sensibilisieren, dass Kinder den Schulweg eigenständig zurücklegen und die ‚Elterntaxis‘ bis auf ein unvermeidbares Minimum reduziert werden.“ Dries fragt: „Ist den Liberalen klar, dass sie das Leben und die Gesundheit unserer Kinder auf dem Schulweg gefährden, indem sie das halbseitige Parken auf den Gehwegen erlauben möchten, auf dem unsere Kinder unterwegs sind?“ Im Gegensatz zur FDP verfolgt die SPD den Ansatz, nach Möglichkeit Hol- und Bringzonen in einem Abstand von ca. 250 Meter zur Schule für die Schüler einzurichten, die nicht zu Fuß oder mit dem Schulbus kommen können.