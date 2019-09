Projekt in Dormagen : Stadt will Baumkataster digitalisieren

Dormagen Zurzeit läuft eine Ausschreibung, in der die Verwaltung eine Firma sucht, die ein Geo-Informationssystem installiert. Mittelfristig wird damit auch das „Umrüsten“ auf klimatauglichere Baumarten vereinfacht.

Der Bestand ist nicht unerheblich. Es geht nur um Bäume, die auf städtischen Grund und Boden stehen. Also am Straßenrand, auf Spielplätzen, Schulhöfen oder Friedhöfen sowie in Wohnquartieren. Alleine im öffentlichen Straßenraum stehen 6500 Bäume, die die Stadt überwacht. Hinzu kommen etwa 18.500 auf den genannten anderen Flächen. Sie stehen alle in Excel-Tabellen der Technischen Betriebe Dormagen (TBD), einer Tochter der Stadt. Eine durchgreifende digitale Erfassung des Baumbestandes könnte schon ab kommendem Jahr, spätestens 2021 erlauben, den exakten Standort jedes Baumes zu ermitteln, was die Arbeit der städtischen Baumkontrolleure erheblich vereinfachen würde. Sie sind künftig mit einem mobilen Gerät ausgestattet, auf dem sie nicht nur den einen Baum gezielt finden, sondern relevante Daten oder Erkenntnisse über Schädigungen und Krankheiten direkt vermerken können. Natürlich auch darüber, ob beispielsweise nach einem Sturm Gefahren durch Astbruch oder Umstürzen drohen. „Da geht es dann um die Verkehrssicherungspflicht“, betont Gaspers.