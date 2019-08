Schützenfest in Dormagen : Stürzelberger feiern Königspaar Christoph und Silvia

Stürzelberg Am Freitag startet das Schützenfest im Rheindorf um 17 Uhr mit dem Fassanstich auf dem Schießstand. Mit dem Heimatfest steht der Höhepunkt der Regentschaft von Christioph I. und Silvia Busch an.

Es waren und sind die vielen Begegnungen mit den Stürzelbergern und anderen Schützenfreunden, die Christoph und Silvia Busch an ihrem Königsjahr so gut gefallen haben. Und das sympathische Schützenkönigspaar hat seine St.-Aloysius-Schützenbruderschaft Stürzelberg immer würdig vertreten – fünf Monate lang noch im Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen der Bruderschaft 2018. Jetzt steht mit dem Heimatfest der Höhepunkt der Regentschaft von Christioph I. und Silvia Busch an.

Am heutigen Freitag startet das Schützenfest um 17 Uhr mit dem Fassanstich auf dem Schießstand, dem sich der Wettbewerb „König der Könige“ anschließt. Eingeläutet wird das Fest am 3. August um 12 Uhr mit Böllerschüssen und Glockengeläut von St. Aloysius. Am späten Nachmittag stehen Totenehrung auf dem Friedhof – die Schützen trauern noch um den plötzlich gestorbenen Oberst Stephan Manitz – und das Baumpflanzen am Schützenhaus auf dem Programm, bevor um 19 Uhr das beliebte Dorfplatz-Konzert des Bundestambourcorps Stürzelberg und der Bundesschützenkapelle Neuss startet. Der Fackelzug durch den Ort ab 20 Uhr wird seit dem vorigen Jahr mit dem Großen Zapfenstreich abgeschlossen, der am Sonntagmorgen entfällt. Am 4. August beginnt um 8 Uhr die Messe in St. Aloysius, der sich Gedenkfeier am Ehrenmal, Frühparade und Festkommers anschließen. Um 15 Uhr folgt der Festzug.