Kultur in Dormagen : Rock und Märchen: Vier Shows auf der Zonser Freilichtbühne

Zons Volles Programm am kommenden Wochenende.

Mit gleich vier Shows in Folge zündet die Freilichtbühne Zons am letzten September-Wochenende ein Feuerwerk ganz unterschiedlicher Highlights: Nach den Stimmungsgaranten „Bläck Fööss“ am Freitag Abend lässt am Samstag das Kult-Musical „Rock of Ages“ von Chris D’arienzo das Rock-Feeling der 80er Jahre aufleben. „Ein ernsthaft-verrücktes, absurdunterhaltendes Arena-Rock Musical“ feierte die New York Times das Stück nach der Broadway-Premiere 2009. Die Zutaten: Eine Portion Ironie und unzählige Rock-Hymnen zum Mitsingen wie „The Final Countdown“, „Here I Go Again“ oder „I Wanna Know What Love Is“. Dazu eine Liebesgeschichte voller Tempo, Witz und Rebellion zwischen der Schönheit Sherrie, die in Los Angeles von einer Karriere als Schauspielerin träumt, und dem Rockmusiker Drew, der ebenfalls auf seine große Chance hofft.