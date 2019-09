Festival Alte Musik in Dormagen : Faszinierende Stimmen bei gregorianischem Gesang

Festival Alte Musik in Dormagen

Knechtsteden Großartiges Konzert beim Festival Alte Musik

Schier überirdische Klänge ließen die meditative Wirkung gregorianischer Gesänge in einer romanischen Basilika nachempfinden und eine Zeit erlebbar machen, die fasziniert war vom Glauben an himmlische Kräfte. Knechtsteden war der authentische Ort für die romanische Nacht des Festivals Alte Musik, die mit der Frauenschola „Tiburtina Ensemble“ aus Prag bestens besetzt war.

Das 2008 von der künstlerischen Leiterin und Sängerin Barbora Kabátková gegründete Ensemble verbindet auf sehr klangvolle Art frühe Gregorianik und mittelalterliche Musik mit aktuellen Erkenntnissen zur historischen Aufführungspraxis und Sprachdeklamation. Das Programm „Diaphonia – Die Geburt der Mehrstimmigkeit“ reichte vom nordfranzösischen Musiktraktat „Musica enchiriadis“ (um 900) mit meist oktavierender Unterstimme zur Hauptstimme, dem gregorianischen Choral, bis zur Notre-Dame-Schule in Paris, die ab 1163 einen ersten Höhepunkt der Mehrstimmigkeit bis zum vierstimmigen Organum bildete. Sinnvoll passte dazu der Name des Ensembles: Im gesamten Mittelalter war die antike Sibylle von Tibur bei Rom als Seherin und Prophetin berühmt. Hildegard von Bingen wurde als „Wiedergeburt“ der Tiburtina angesehen. Im sehr starken Unisono-Choral korrespondierten die Sopranstimmen (Ivana Bilej Brouková, Tereza Havlíková, Barabora Kabátková, Renata Zafková) kongenial mit dem Mezzosopran Anna Chadimová und den Altistinnen Daniela Cermákova und Kamila Mazalová. Lediglich der starke und frische Sopran von Hana Blazíková trat gelegentlich hervor. Brillant auch als Solistin hat sich die junge Musikerin nicht nur der alten Musik verschrieben: Sie beherrscht die gotische Harfe, spielt aber auch in einer tschechischen Rockband Bassgitarre.