Festival Alte Musik in Dormagen : Gregorianische Nacht in der Basilika mit Karfreitagsgesängen

Gregorianische Nacht in der Basilika mit Karfreitagsgesängen

Festival Alte Musik in Dormagen

Knechtsteden Das Programm wurde fortgesetzt.

Vater Abraham hatte dem jungen Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) – den Visionär würdigt das Festival Alte Musik in Knechtsteden neben Johann Sebastian Bach in diesem Jahr besonders – ein Reiseprogramm gestrickt, das ihn in alle Kunstzentren Europas führte.