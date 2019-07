Ehrenabend : Stürzelberger Schützen haben neues Ehrenmitglied

Stürzelberg Ehrenabend und Versammlung zur Einstimmung.

Eine Woche vor ihrem 151. Schützen- und Heimatfest hat die St.-Aloysius-Schützenbruderschaft Stürzelberg am Wochenende einen Ehrenabend und eine Generalversammlung zur Einstimmung abgehalten. Wie Geschäftsführer Rudolf Smit erklärte, war beim Oberstehrenabend als traditionellem Auftakt zum Fest in diesem Jahr alles anders: „Der plötzliche Tod unseres Freundes, Kameraden und Oberst Stephan Manitz geht uns immer noch sehr nahe.“ Kurz vor Silvester 2018 war der sympathische Arzt plötzlich verstorben. Deswegen hat die Bruderschaft entschieden, die Feierlichkeiten in „Ehrenabend“ umzubenennen. Das Regiment marschierte in einem Schweigemarsch am Grab von Stephan Manitz vorbei.