Dormagens Tier- und Pflanzenwelt: Natur-Invasoren erobern Bäche und Beete

Knechtsteden Biologe Michael Stevens kennt sich mit Eindringlingen in die hiesige Pflanzen- und Tierwelt aus.

Professor Donald Kessler liegt schwer daneben. Als Vorsitzender der Amerikanischen Akademie für Raumfahrt überzeugt er in der Science-Fiction-Komödie „Mars Attacks“ den US-Präsidenten davon, dass die Marsianer, die in fliegenden Untertassen Kurs auf die Erde nehmen, keine Bedrohung darstellen. Eine gravierende Fehleinschätzung, denn die Invasoren machen sich daran, ihre neu eroberte Umgebung vom Menschen zu „befreien“. Im Film geht alles in typischer Hollywood-Manier gut aus für die Angegriffenen. In der realen Natur indes drohen Eindringlinge einheimische Arten zu vertreiben, wenn nicht gar auszumerzen, weiß Michael Stevens. Der Diplom-Biologe arbeitet in der Biologischen Station des Rhein-Kreises Neuss in Knechtsteden und kennt sich mit den schädlichen Auswirkungen invasiver Arten bestens aus.