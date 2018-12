Gemeinschafts-Aktion: Zonser Vereine wollen Kreisverkehr umgestalten

Zons Er ist das „Einfalltor“ nach Zons: Der große Kreisverkehr an der Aldenhovenstraße, der das Märchenviertel anbindet, soll schöner werden. Dafür wollen sich die Zonser Vereine einsetzen. „Unsere Idee ist, dass alle Vereine in Zons etwas gemeinsam anpacken, das über den einzelnen Vereinszweck hinausgeht“, erklärt Wiljo Wimmer, Vorsitzender der KG Rot-Weiß Feste Zons.

So soll auch der Erlös des Neujahresempfangs, den die Karnevalisten am Samstag, 5. Januar, ab 18 Uhr in der Pfarrscheune Zons zum zweiten Mal mit der St.-Hubertus-Schützengesellschaft Zons ausrichtet, die Umgestaltung anfinanzieren. Der Eintritt zur offenen Veranstaltung ist frei, um eine Spende wird gebeten.