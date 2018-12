Netzwerk Dormagen 55plus: Reisemobilisten spenden für den Wachkomapatienten „Dammi“

Delrath Nach einem Herzinfarkt beim Joggen wird Andreas Damrich zu Hause gepflegt. Die Reisemobilisten leerten ihre Stammtisch-Kasse für die Familie.

Eine besondere Aktion hat sich die Gruppe der Reisemobilisten des Netzwerkes „Dormagen 55plus“ zum Ende des Jahres 2018 einfallen lassen. Sie hat ihre Spendendose geöffnet und den an den Stammtischabenden angesammelten Betrag in Höhe von 800 Euro an die Familie Damrich in Delrath übergeben. Andreas Damrich, genannt „Dammi“ hatte im August 2014 beim Joggen einen Herzinfarkt erlitten und liegt seitdem im Wachkoma. Gepflegt wird der 43-Jährige zu Hause – von seiner Frau Astrid und Pflegerinnen. Zur Familie gehören außerdem drei minderjährige Kinder.