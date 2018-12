Einkaufen in Dormagen: Händler zufrieden mit Umsätzen zu Weihnachten 2018

Dormagen Gutscheine als Weihnachtsgeschenk waren beliebt wie noch nie.

Vom „besten verkaufsoffenen Sonntag“ seit langem und umsatzstarken zwei Wochen Ende November und Anfang Dezember sprach Hans-Dieter Lehnhoff, Chef des Ring-Centers, dem Kaufhaus an der Kölner Straße. Zwar sei es dann einige Zeit draußen zu warm gewesen, aber die Umsätze hätten vor Weihnachten mit dem Fall der Temperaturen noch einmal angezogen. „Uhren, Schmuck, Leder- und Spielwaren“ waren die gefragtesten Artikel. „Das Modegeschäft hat ein wenig gelitten, daher gibt es jetzt nach Weihnachten auch mehr reduzierte Artikel als im Vorjahr in diesem Segment.“ Das gilt jetzt insgesamt für die Branche, dass es im Bereich Mode und Bekleidung die Chancen auf Schnäppchen recht gut stehen. Unerwartet stark gefragt war im Outdoor-Bereich Wanderbekleidung, „vor allem hochwertige Schuhe. Viele Kunden fahren offenbar jetzt im Winter in Regionen, in denen sie wandern können.“ Ein Renner „wie nie zuvor waren Gutscheine“, so Lehnhoff. Diese würden auch zeitnah, also in diesen Tagen eingelöst. Er geht von weiterhin hohen Umsätze in dieser Woche aus.