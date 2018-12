Jusos Dormagen: Jusos zufrieden mit ihrer Kampagne „#umsteigen“

Dormagen Die Forderung der Jusos nach besserer Taktung, höherer Frequenz und WLAN in den Stadtbussen in Dormagen wird geprüft.

Vor allem die Kampagne „#umsteigen“ sei sehr gut angekommen, so die Bilanz der Dormagener Jusos. Ihr detaillierter Antrag, durch den die Kosten einer Erneuerung des ÖPNV-Konzepts geprüft werden sollen und der eine bessere Taktung, höhere Frequenz und Wlan-Ausstattung der Busse bringen soll, stieß auf große Resonanz der Bürger. Der Antrag entstand unter andrem durch Gespräche an Infoständen, bei denen die Menschen die Möglichkeit hatten, sich mit den Jusos zu aktuellen und jugendpolitischen Themen auszutauschen. Dabei war unter der Fragestellung „Was fehlt in Dormagen?“ vermehrt die Unzufriedenheit der jungen Bürger mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Sprache gekommen, worauf die Jungsozialisten reagierten.

Denn ihre Vorsätze für 2018 – „Politik leben, Engagement zeigen, Ideen entwickeln und Initiative ergreifen“ – haben die Jusos umgesetzt, so Tiegelkamp. Es war ihnen wichtig, mehr Transparenz zu zeigen, daher führte der Vorstand offene Sitzungen ein, bei denen jedes Mitglied, aber auch jede außenstehende Person die Möglichkeit hatte, zuzuhören, Fragen zu stellen und sich selber zu beteiligen. Genauso wichtig war es den Jusos, sich an die Orte zu begeben, wo sie Jugendliche und junge Erwachsene treffen konnten, so bei der Sommeraktion „Flip’n’Chill“ am Skatepark in Horrem.