Rückschau: Neun Dormagener des Jahres 2018

Dormagen Neun Frauen und Männer, die in diesem Jahr etwas Besonderes erlebt oder geleistet haben, stellen wir stellvertretend vor.

Das zu Ende gehende Jahr war voll von spannenden Ereignissen, guten und weniger erfreulichen Geschehnissen. Da ist zum Beispiel die Hochzeit des Ersten Bürgers der Stadt, Erik Lierenfeld, der seine Verlobte Daniela Cremer vor einer Woche heiratete – aber auch der langjährige Hit-Markt-Leiter Helmut Röder, dessen Tod im Mai eine große Lücke bei Familie, Freunden und Vereinen hinterlassen hat, für die das Herz des Menschenfreunds schlug. Auch die Zerstörung von sechs der zehn Glaskunst-Motive des Künstlers Otto Andreas Schreiber bei der Sanierung der BvA-Aula – und die Rettung der vier erhaltenen Fenster-Elemente – hat die Dormagener bewegt. Immer hat ein Rückblick mit Menschen zu tun. Männer und Frauen, die Besonderes geleistet haben, die zumindest für einen Moment im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit standen. Wir stellen beispielhaft neun vor. Zum Beispiel: Im neuen Familienbüro im Rathaus, das im Oktober offiziell eröffnet wurde, hat die Kinder- und Jugendbeauftragte Julia Stöcker einen festen Arbeitsplatz. Sie ist Ansprechpartnerin für die jungen Dormagener, was sie in diesem Jahr mit vielen Aktionen und dem neuen Konzept zur besseren Beteiligung und Mitsprache von Jugendlichen unter Beweis stellte.

Er ist der Retter der Werbegemeinschaft der Händler und Gastronomen in der Innenstadt: Guido Schenk . Als Privatier hat der ehemalige Leiter des Stadtmarketings darum gekämpft, dass die City-Offensive nicht sang- und klaglos untergeht. Schenk hat einige Mitstreiter um sich geschart, um sicher zu stellen, dass die Interessen der Kaufmannschaft weiter in der Öffentlichkeit, in Rat und Verwaltung vertreten werden. Ein mutiger Schritt.

Ob es einen Dormagener gibt, der in diesem Jahr mehr Kilometer mit dem Fahrrad absolviert hat als Peter Moch? Der 41 Jahre alte Nievenheimer war im Frühjahr im Rahmen der „Stadradel-Aktion“ mit 2510 Kilometern in drei Wochen so gut wie kein anderer Teilnehmer. Seine Kinder Tabea und Ian hatten ihm den Start nur erlaubt, wenn er auch Erster werde, so erzählte Moch.