Königspaar Hackenbroich: Königliche Hochzeitsreise seit einem Jahr

Hackenbroich Am 28. Dezember 2017 heirateten Michael Hildebrandt und Ellen Venn in Dormagen – im Juni wurden sie Hackenbroicher Königspaar.

Die Hackenbroicher Michael Hildebrandt und seine Frau Ellen Venn sind im übertragenen Sinn auf ihrer „Königlichen Hochzeitsreise“ – und beide genießen es sichtlich: „Das ist unbeschreiblich toll“, schwärmt die sympathische Königin. „Alle sind so herzlich zu uns“, ergänzt ihr nicht weniger begeisterter König. Aber eigentlich hat die „Hochzeitsreise“ des Schützenkönigspaars nicht im Juni, sondern heute vor einem Jahr begonnen: Am 28. Dezember 2017 wurden sie von Bürgermeister Erik Lierenfeld getraut. Spontan hatten sie sich elf Tage zuvor nach 16 gemeinsamen Jahren dazu entschieden. Mit dabei war nur Ellens Sohn Jean-Pierre.

Fast ein Jahr später ziehen sie Bilanz eines spannenden Jahres: „Was wir alles seither erlebt haben, ist der Wahnsinn“, sagt der humorvolle Michael I. beim Blick zurück. Damals war zwar sein großer Wunsch, einmal König zu werden, schon vorhanden, möglich wurde er beim Vogelschuss, bei dem er sich Mitte Juni mit dem 53. Schuss gegen seinen Zugkameraden Manni Jüsten durchsetzte: „Dann stürmte alles auf mich ein – und ich auf alle“, erinnert er sich lachend. Ihr Zug „Doppellauf“ wird im nächsten Jahr 40 Jahre alt. Seit 1981 gehört Michael I., zu dem ihn Brudermeister Hans-Dieter „Mueh“ Schloemer krönte, der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hackenbroich-Hackhausen an, dem „Doppellauf“ seit 1993. „Jetzt gehen sie auf ein Jahr Hochzeitsreise als Königspaar“, sagte Jo Deußen bei der Krönung – und dieses Motto griff das Königspaar auf, das weiter getrennte Nachnamen hat und auch nicht zusammen wohnt („Das ist besser so“, sagen beide). „Ich schreibe gern auf Facebook ein paar Zeilen und poste Fotos zu den Terminen“, erklärt Ellen Venn. So können alle an der „Königlichen Hochzeitsreise von Michael I. und Ellen“, so der Name der Seite, teilhaben.