Wohnsituation in Dormagen: Hoher Bedarf an preiswertem Mietraum

In Dormagen soll und muss in den nächsten Jahren deutlich mehr gebaut werden als in den vergangenen Jahren. Wohnungen entstehen derzeit unter anderem an der Haberlandstraße. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Der Wohnraum ist in Dormagen knapp, Mietpreise oft unerschwinglich, viele sozial geförderte Wohnungen sind aus der Bindung gefallen. Die Stadt will mit strikteren Regeln eingreifen und die Situation verbessern.

Der soziale Wohnungsbau war Thema in einigen Reden der Fraktionsvorsitzenden zur Verabschiedung des Haushaltes vor zehn Tagen. Am deutlichsten sprach es Tim Wallraff von den Grünen an, der dieses als operatives Ziel für die Verwaltung verankert wissen wollte. „Der Mangel ist im Haushalt benannt und er ist groß: 35 Wohnungen sollen in 2019 vermittelt werden – bei einem Bedarf von 250.“ Die Wohnungskrise betrifft nicht nur die Großstädte und Metropolen, auch eine Etage tiefer ist er präsent, wenn immer mehr Menschen es nicht schaffen, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Der Erste Beigeordnete der Stadt, Robert Krumbein, nennt einen Bedarf von 2500 bis 2700 Wohnungen in Dormagen bis zum Jahr 2030. „Jährlich brauchen wir rund 250 neue Wohnungen.“ Die vom Rhein-Kreis Neuss in Auftrag gegebene Wohnungsbedarfsanalyse weist für Dormagen sogar einen Bedarf von 2751 zusätzlichen Wohneinheiten aus. Das scheint nicht machbar: Laut einer LBS-Studie sind im vergangenen Jahr in Dormagen lediglich 155 neue Wohnungen gebaut worden.