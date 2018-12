Sport-Verband Dormagen: Vereinssport soll gestärkt werden

Dormagen Clubs sollen mit öffentlichen Veranstaltungen für sich werben.

Rund 50 Clubs mit fast 20.000 Mitgliedern, darunter etwa 6500 Jugendliche: Das ist die Klientel des vor 60 Jahren gegründeten Sport-Verbandes Dormagen (SVD). Die Zahlen belegen, dass der Vereinssport in Dormagens Gesellschaft eine bedeutende Stellung einnimmt; das Attribut „Sportstadt“ trägt die Kommune zurecht. Doch die Situation könnte noch besser sein, findet der nimmermüde SVD-Vorsitzende Claus Radke. 2019 wollen er und seine Mitstreiter noch mehr Bürger dazu bewegen, sich an einen Sportclub zu binden. Und dabei hoffen sie auf die Unterstützung der Vereine selbst.

Die Grundidee: Nachdem die Politik Anträgen von FDP und CDU zugestimmt hat, 2019 und 2020 das neue Bewegungsangebot „Sport im Park“ in Dormagen zu verwirklichen und dafür Mittel in Höhe von jeweils 3000 Euro bereit zu stellen, sollen die Vereine diese öffentlichen und kostenlosen Veranstaltungen zur Eigenwerbung nutzen. Heißt: Menschen zu erreichen versuchen, die bisher noch keinem Club angehören und diese „Nicht-Organisierten“ von den Vorteilen zu überzeugen, die eine Vereinsmitgliedschaft mit sich bringen kann. „Deshalb hoffe ich, dass wir den ein oder anderen Dormagener Sportverein dafür gewinnen können, sich bei ‚Sport im Park’ einzubringen, zum Beispiel, indem sie Übungsleiter für die Veranstaltungen zur Verfügung stellen“, sagt Radke, der freilich weiß, dass „ein paar Stupser“ erforderlich sein dürften, um die Vereine zur aktiven Unterstützung zu motivieren. Das Stupsen will der SVD übernehmen.