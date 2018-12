BvA-Gymnasium Dormagen : Gymnasium-Schüler bauen an den Robotern der Zukunft

Die Roboter-AG am BvA-Gymnasium mit Philipp, Anna-Lena, Robert und Lars (v.l.). Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Es ist das Jahr 2019. Es regnet unaufhörlich, die Stadt ist übervölkert, dreckig und zugebaut. Pflanzen und Tiere sind ausgestorben, nur ein paar künstliche Vögel sieht man hier und dort. Menschen und Androiden sind äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden, Roboter haben weitgehend menschliche Aufgaben übernommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie van Schyndel

Unvorstellbar? Aus heutiger Sicht ja. Wir haben es ja ganz gut durchs Jahr 2018 geschafft, da wird es wohl so schnell nicht so dramatisch werden. Oder doch?

Manche Zukunftsvisionen, die wir aus Büchern und Filmen kennen, sind ja durchaus eingetreten – wir sind überall von Bildschirmen umgeben, wir können den Backofen mit dem Smartphone starten und kommunizieren im heimischen Wohnzimmer über die digitale Alexa. Nur das mit den fliegenden Hoverboards hat nicht geklappt – die haben noch Rollen und fahren auf dem Boden. Immerhin mit Fernbedienung.

Info Blade Runner - nach einer Romanvorlage Erscheinungsdatum 1982 Regie Ridley Scott Handlung Im übervölkerten LA 2019 wird ein besseres Leben auf fernen Planeten versprochen, die durch „Replikanten“ erschlossen wurden. Als Replikanten auf die Erde fliehen, soll der Blade Runner Rick sie töten

Aber wer weiß, was im nächsten Jahr passiert? Oder im übernächsten? Denn irgendwo in einer weit entfernten Galaxis bauen Jugendliche Roboter. Und gewinnen damit sogar Wettbewerbe.

Mindestens einmal in der Woche treffen sich die jungen Jedi der Roboter-AG des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums (BvA) mit ihrem Lehrer Thomas Sauer und Betreuerin Anna-Lena Janssen im Kellergewölbe des BvA, um ihre „Lego mindstorms“-Roboter zu entwickeln und zu programmieren.

Beim Roboterwettbewerb des zdi (Zukunft durch Innovation NRW) in Bochum hat die AG in der ersten Runde auf lokaler Ebene den ersten Platz belegt und sich damit für den Regionalwettbewerb am 6. Februar in Köln qualifiziert. „Die erste Runde haben wir sehr souverän gewonnen. Jetzt wird es natürlich noch anspruchsvoller“, erklärt Thomas Sauer. Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Unsere digitale Welt“ und beinhaltet einen Parcours mit Aufgaben, die die Schüler lösen müssen. Der Roboter muss auf der Wettkampfmatte, die die Schule über das zdi bestellt hat, so programmiert werden, dass er kleine Legosteine einzeln in fünf verschiedene Container ablädt.

Das ist ziemlich kompliziert und erfordert viel Zeit. „Ein Wettkampf dauert 150 Sekunden, die Vorbereitung darauf bestimmt hundert Stunden. Was man hier auf jeden Fall können muss, ist Frustration aushalten“, erzählt Thomas Sauer. „Ich halte das für eine tolle Sache, weil so viel dahinter steckt und die Schüler so viel lernen. Es ist ganz viel Ingenieursarbeit gefragt, ganz viel Durchhaltevermögen und am Ende muss das Produkt der Arbeit beim Wettbewerb abgeliefert werden – das ist später im Berufsalltag ja auch so“, meint der Lehrer.

Felix Hoffmann, der die neunte Klasse des BvA besucht, ist schon seit zwei Jahren in der AG. „Ich bin eher fürs Bauen zuständig, ich hab mir zum Beispiel die Rutsche des Roboters ausgedacht“, erzählt der 15-Jährige. Phillip Müthrath beschäftigt sich auch zu Hause mit Robotern und programmiert gerne. „Ich hatte das Vorgängermodell von Lego auch schon, es ist wirklich toll, was man damit alles machen kann“, meint der Neuntklässler. Betreuerin Anna-Lena Janssen ist sozusagen das Urgestein der AG. Die 19-Jährige, die im nächsten Jahr ihr Abitur macht, darf selbst nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen (Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren sind zugelassen), steht ihren Mitschülern aber mit Rat und Tat zur Seite. Privat hat sie nicht viel mit Robotern zu tun, „aber ich bin zu Hause diejenige, die alle Schränke aufbaut“, erzählt sie lachend.