In der Nordhalle Zons: Galerietheater spielt „Inselhüpfen“ in der Nordhalle

Zons Das Galerietheater Zons kehrt am 12. und 13. Januar 2019 mit der Komödie „Inselhüpfen“ nach Zons zurück. Die Vorstellungen finden in der Nordhalle des Kreiskulturzentrums statt.

Nach der Premiere beim Theatersommer in Knechtsteden und der Aufführung in der Kulturhalle wird die Komödie über die Lust am Leben „Inselhüpfen“, von Stefan Filipiak am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr und am Sonntag, 13. Januar 2019, um 19 Uhr in der Nordhalle in Zons, hinter dem Kreismuseum, zu sehen sein.