Kreiskrankenhaus Dormagen : Mit dem U-Boot durch die Blutbahn sausen

Dormagen Nichts ist faszinierender als der menschliche Körper: Auf den Spuren der „phantastischen Reise“. Fast jeder hat schon Bilder aus dem Inneren des Menschen gesehen – Video-Endoskope machen es möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Gräfe

Über Jahrhunderte war der menschliche Körper ein Mysterium. Im Jahr 1966 ließ Regisseur Richard Fleischer eine Gruppe Schauspieler „schrumpfen“ und in einem U-Boot auf „Die phantastische Reise“ durch den menschlichen Körper gehen. Science-Fiction in Rheinkultur mit Oscar-prämierten Spezialeffekten. Was aber würde einen Reisenden wirklich erwarten, wäre er auf die Größe eines Blutplättchens verkleinert und per Injektion in den Blutkreislauf geschossen?

Gefäßchirurg Dr. Thomas Klein vom Kreiskrankenhaus Dormagen berichtet über die imaginäre Reise durch die Blutbahn. Foto: Tinter, Anja (ati)

„Er würde erst einmal gar nichts sehen können, denn Blut ist für uns ja rot, und es ist zähflüssig“, erklärt Thomas Klein, Leiter der Gefäßchirurgie am Kreiskrankenhaus Dormagen in Hackenbroich. Der Eindruck jedoch täuscht: Das, was bei einer Verletzung als rote Flüssigkeit zutage tritt, ist eigentlich transparentes Blutplasma, in dem rote und weiße Blutkörperchen und Blutplättchen schwimmen.

Info „Die phantastische Reise“ von 1966 Erscheinungsjahr 1966 Regie Richard Fleischer Schauspieler Stephen Boyd, Raquel Wlch, Donald Pleasence, William Redfield, Arthur Kennedy, James Brolin. Handlung Eine Gruppe Menschen lassen sich samt einem U-Boot verkleinern und ins Blut eines aus dem Ostblock übergelaufenen tschechischen Wissenschaftlers injizieren, um so eine komplizierte Gehirnoperation vornehmen zu können.

Doch zurück zum Reisenden: Er wird also in die rechte Armvene injiziert und macht sich auf den Weg zum Herzen. Thomas Klein verweist auf die Unterteilung dessen, was landläufig als Adern bezeichnet wird: „Venen führen das sauerstoffarme Blut zum Herzen hin, Arterien verteilen das frisch mit Sauerstoff gesättigte Blut mit jedem Herzschlag im ganzen Körper.“ Der Reisende schwimmt gemächlich zum rechten Herzvorhof. „Da ist richtig was los, wir werden ordentlich durcheinandergerüttelt“, verdeutlicht Klein die Empfindung, wenn sich der Vorhof bis zu 80 Mal pro Minute zusammenpresst, um verbrauchtes Blut in die rechte Hauptkammer und von dort in die Lunge zu pressen. Dort nehmen die roten Blutkörperchen Sauerstoff auf und „freuen sich einen Ast“. Der Reisende sieht blubbernde Lungenbläschen und gleichmäßig pumpende Bewegungen, beschreibt Klein, „das sind die Atemzüge des Menschen“.

So gesättigt, driftet er jetzt mit langsamer Strömung durch die Lungenvene zurück zum Herzen. Dort sammelt sich das im Lungenkreislauf mit Sauerstoff betankte Blut, bereit für die nächste Runde, im linken Vorhof und fließt in die linke Herzkammer, von wo es, durch die Aortenklappe geschleudert, von oben bis unten, von Hirn bis Zehenspitze verteilt wird. So bekommen alle Organe ihre Portion Sauerstoff. Das Pumpen ist als Pulsschlag ertastbar.

Im gesunden Körper hat der Reisende nun freie Fahrt bis zum Ausstiegsort. De facto aber leidet ein nicht kleiner Teil der Deutschen an Arterienverkalkung, der „Wohlstandskrankheit“, wie Klein sie nennt: Gelblich-weiße Ablagerungen an den Gefäßwänden, die den Durchfluss des Blutes hemmen. Vor so einer Engstelle „tummeln sich die roten Blutkörperchen, es entsteht Stau“, erklärt Klein. Verstopft das Gefäß ganz, kommt es zum Herzinfarkt, Schlaganfall oder zur Beinembolie. Deshalb wird bei massiven Verkalkungen medizinisch eingegriffen. Mit einem eingeführten Ballon kann der Arzt die Engstelle weiten. Jetzt heißt es Platz machen für den Reisenden, denn ein röhrchenförmiges Drahtgeflecht wird vorbei bugsiert, ein sogenannter Stent, und an der Engstelle platziert. Die Gefäßstütze verbleibt im Körper, das Blut fließt wieder. Rund drei Millionen Menschen in Deutschland leiden laut Statistik an einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Bewegungsmangel, Übergewicht, Rauchen, Diabetes-Erkrankungen und Bluthochdruck sind einige der Risikofaktoren dafür.