Gut gemacht in Dormagen : Geschenk für Kita und neues Austauschprogramm

Dormagen Die Copla Burg GmbH, ein Personaldienstleistungsunternehmen aus Duisburg, hat jetzt ihren 25. Geburtstag gefeiert. Statt sich selbst zu beschenken entschied sie sich dazu, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Damit sind nicht etwa Mitarbeiterprämien, ein Kugelschreiberset oder ein zusätzlicher Urlaubstag gemeint, sondern eine groß angelegte Spendenaktion. Man ließ 25 Schaukelpferde aus Holz von der Werkstatt für behinderte Menschen in Duisburg anfertigen, um diese an Kindergärten und andere Institutionen überregional zu spenden. Ein Schaukelpferd ging an die Kindertagesstätte St. Katharina in Hackenbroich.

