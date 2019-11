Projekte in Dormagen : Bürgerstiftung hat ihren Adventskalender-Verkauf gestartet

Dormagen Jedes Jahr gehört der Adventskalender zur Vorweihnachtszeit vieler Dormagener dazu. Schließlich gibt es nicht nur die Gelegenheit, einen der zahlreichen Preise zu gewinnen, sondern mit dem Kauf des Adventskalenders werden auch soziale und kulturelle Projekte in Dormagen unterstützt.

Gemeinsam mit vielen Helfern steht Fresewinkel in den nächsten Tagen unter anderem in der Innenstadt auf dem Wochenmarkt und am Hit-Markt, um den Kalender anzubieten. „Ich bin sehr froh, dass der Adventskalender so gut ankommt“, sagte Bürgerstiftungs-Vorsitzender Martin Voigt beim Stiftungs-Forum Mitte Oktober, bei dem er darauf hinwies, dass wegen des großen Erfolges im Vorjahr die Auflage um 500 auf 3500 Exemplare erhöht wurde. „Im Vorjahr waren wir bereits am 22. November ausverkauft“, so Voigt.