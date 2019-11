E-Mobilität in Dormagen : Erste Schnellladesäule für E-Autos

Die erste Schnellladestation für E-Autos ist eröffnet, v. l.: Heinrich Mertens, Falk Hesse und Klemens Diekmann. Foto: evd

Dormagen Der Energieversorger evd eröffnete die Station an der Lübecker Straße.

Der Energieversorger evd hat an der Lübecker Straße die erste Schnellladesäule für Elektroautos in Dormagen in Betrieb genommen. Dort können E-Autos je nach Batteriekapazität in etwa einer halben Stunde volltanken – vorausgesetzt, das Fahrzeug unterstützt das schnelle Laden.

Für E-Autos stehen derzeit zwei „normale“ Ladestationen der evd in Dormagen für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Eine befindet sich auf dem Gelände der evd in der Mathias-Giesen-Straße. Klimafreundlich erzeugter Strom aus der hauseigenen Photovoltaik-Anlage wird eingespeist und zum Laden verwendet. Die zweite Ladesäule ist am Dormagener Bahnhof zu finden. „Als lokaler Energieversorger ist uns der Umwelt- und Ressourcenschutz sehr wichtig. Deshalb bauen wir die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in den kommenden Jahren stetig aus“, sagt Klemens Diekmann, Geschäftsführer der evd.

Ein großer Schritt in Richtung elektrische Zukunft wurde nun auf dem Parkplatz der Polsterarena an der Lübecker Straße getan. Bei der ersten Schnellladesäule handelt es sich um einen Triple-Charger der Marke ABB. „An der Säule können zwei Autos gleichzeitig tanken. Dank der Schnellladung mit 50 kW Gleichspannung dauert der Vorgang nur zwischen 15 und 30 Minuten“, erklärt evd-Projektleiter Falk Hesse. Im Gegensatz zu den bestehenden Ladesäulen, verfügt die neue Schnellladestation über integrierte Ladekabel. An der Ladesäule wird neben der Schnellladung mit CCS- oder CHAdeMO-Stecker, auch ein Typ 2-Stecker zum Normalladen mit bis zu 43 kW Wechselspannung angeboten.

Die Örtlichkeit wurde nicht zufällig gewählt: „Der Parkplatz an der Lübecker Straße ist aufgrund der zahlreichen Geschäfte sehr gut frequentiert. Wir sind froh, dass wir auf dem Gelände der Polsterarena unsere Lademöglichkeit errichten konnten“, sagt Klemens Diekmann. „Wir nehmen bald eine weitere öffentliche Ladesäule in Zons in Betrieb. Weitere Standorte, darunter einer in der Innenstadt, werden gerade geprüft.“ An den Elektro-Ladestationen der evd kann auf zweierlei Weise getankt werden: Zum einen über die Smartphone-App „TankE“ sowie über das vertragslose Direkt-Laden mittels sogenanntem Ad hoc-Zugang. Weitere Infos gibt es unter: www.evd-dormagen.de/TankE

(schum)