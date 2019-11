Nachbarschaftshilfe in Dormagen : Pflegelotsen sollen auf MDK-Gutachten vorbereiten

Nachbarschaftshilfe in Dormagen

Dormagen Nachbarschaftshilfe wird in Dormagen großgeschrieben – und soll nun auch auf den Pflegebereich ausgeweitet werden. Daher sucht die Stadt Dormagen Frauen und Männer, die sich als Pflegelotsen um ältere Menschen kümmern.

„Die Hilfen setzen dort an, wo Familien und Nachbarschaftsstrukturen fehlen, auf die sonst im gegenseitigen Miteinander zurückgegriffen werden kann“, sagt Bärbel Breuer, Seniorenbeauftragte der Stadt Dormagen. Auf Anfrage besucht der Pflegelotse die pflegebedürftige Person vor dem Termin der Begutachtung durch den MDK, um sich bekannt zu machen und zu erfahren, aufgrund welcher Belange ein Antrag auf Pflegegeldleistung gestellt wurde. In ein- oder zwei Vorgesprächen bespricht der Pflegescout mit den Pflegebedürftigen, auf was es bei der Begutachtung ankommt. Anhand einer Checkliste wird gemeinsam erarbeitet, welche Unterlagen bei der Begutachtung vorliegen sollten, zum Beispiel ärztliche Atteste oder eine Liste vorhandener oder benötigter Hilfsmittel.Wichtig ist jedoch: Pflegelotsen sind keine Pflege-Experten oder Berater. Als Nicht-Betroffene hilft ihnen aber die Distanz dabei, die Sachlage möglichst objektiv zu betrachten, außerdem verfügen sie über die erforderliche Empathie. Zudem helfen sie dem Pflegebedürftigen, trotz seiner Nervosität alle wichtigen Infos zu geben.