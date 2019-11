Kita Rasselbande in Dormagen : Kinder erkunden den Latourshof

Nievenheim Wo Obst und Gemüse aus der Region herstammen, bevor sie auf den Tisch kommen, das erkundeten Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Rasselbande aus Dormagen bei zwei Ausflügen.

In der Einrichtung, An der Römerziegelei 40, wird zurzeit alles für den Weihnachtsmarkt vor und in der Kita am 29. November vorbereitet. Am letzten Freitag im November bietet die Rasselbande von 17 bis 20.30 Uhr verschiedene selbst gebastelten, -gemachten und -gekochten Produkte an. Der Erlös kommt wie immer den Kindern zugute, vor allem für die Gestaltung des Außengeländes.