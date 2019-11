Dormagener Stadtrat : Streit um Beigeordneten-Nachfolge

Dormagen Die Stadt braucht einen neuen Beigeordneten. Der Stadtrat entscheidet Vertagung – gegen die Stimmen von CDU und Grünen.

Die Stadt braucht einen neuen Beigeordneten. Nachdem Kämmerin Tanja Gaspers angekündigt hat, zum 1. April 2020 als Erste Beigeordnete in ihre Heimatstadt Troisdorf zu wechseln, muss ihre bisherige Stelle in der Dormagener Verwaltungsspitze neu besetzt werden. Die Ausschreibung dazu sollte in der Ratssitzung am Dienstagabend auf den Weg gebracht werden, wurde aber mit Mehrheit der Politiker vertagt. Nur die 14 CDU-Ratsmitglieder und die beiden Grünen-Ratsherren stimmten gegen den von der SPD angemeldeten Beratungsbedarf – die anderen 24 Ratsmitglieder dafür.