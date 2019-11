Großprojekt in Dormagen : 110.000-Volt-Stromanlage für Chempark

Dormagen Westnetz und Currenta haben am Dienstag den Grundstein für das aktuell größte bundesweite Projekt im Hochspannungsbereich gelegt. Der Verteilnetzbetreiber investiert rund 53 Millionen Euro in eine neue Infrastruktur.

Am Parallelweg wird seit 50 Tagen an einem neuen, modernen Knotenpunkt für die Energieversorgung für den Chempark und in einem erweiterten Schritt auch für die Region, sprich Rhein-Kreis Neuss und Teile von Köln gearbeitet. Der Verteilnetzbetreiber Westnetz, eine Tochter von Innogy, baut für den Chempark-Betreiber Currenta eine neue 110.000 Volt-Schaltanlage. Currenta wiederum erneuert in diesem Zusammenhang zusätzlich die 110.000 Volt-Kabelanlage im Chempark.