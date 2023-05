Historische Leiterkästen in der alten Zollfeste 2000 Besucher bei Drehorgel-Festival in Zons

35 Orgeln aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz erfreuten mit ihrer Musik am Pfingstwochenende je rund 1000 Besucher. Es sollen vornehmlich historische Instrumente sein. „Wir legen Wert darauf, dass die Orgeln 100 Jahre plus alt sind“, sagt Verena Rangol, die kommissarische Leiterin des Museums. Die älteste Drehorgel war eine Waldkircher Stiftwalzorgel von 1890. Alleine sechs Orgeln standen unmittelbar vor dem Kreismuseum, die in Absprache miteinander „rund um die Uhr“ Musik machten. Das Schloss-Café gegenüber war entsprechend gut besucht.